Собянин: более 2 млн человек сделали прививку от COVID-19 за последний месяц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 2 миллионов человек сделали прививку от коронавируса за последний месяц в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.

"После тех решений, которые по согласованию с правительством мы приняли, за предыдущие шесть месяцев были привиты первым компонентом 1,7 миллиона человек, а за последний месяц, за один месяц – более 2 миллионов человек", – отметил мэр.

Также он подчеркнул, что из ковидного фонда в столице выведут более 6 тысяч коек.

"У нас заполняемость коечного фонда снизилась, поэтому мы приняли решение о выводе из ковидной группировки более 6 тысяч коек, и они в ближайшее время начнут работу", – добавил градоначальник.

Большинство московских компаний выполнили требования по вакцинации сотрудников. По словам Собянина, благодаря этому снизилось число случаев госпитализации в Москве на треть.

"Ситуация в Москве продолжает оставаться сложной, но тем не менее уже четвертую неделю видим улучшение основных показателей. От пика заболеваемости почти в два раза снизилось количество ежедневно выявляемых заболевших ковидом. На треть снизилось количество госпитализаций. Конечно, это стало возможным благодаря ограничительным мерам, которые были введены, ужесточению санитарных требований, <...> массовой вакцинации", – заключил Собянин.

Ранее стало известно, что почти 70% московских медиков сделали прививку от коронавируса. Кроме того, привиты и 66% сотрудников образовательных организаций Москвы.

