Собянин: более 2 млн человек сделали прививку от COVID-19 за последний месяц

13:32
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Более 2 миллионов человек сделали прививку от коронавируса за последний месяц в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.
"После тех решений, которые по согласованию с правительством мы приняли, за предыдущие шесть месяцев были привиты первым компонентом 1,7 миллиона человек, а за последний месяц, за один месяц – более 2 миллионов человек", – отметил мэр.
Также он подчеркнул, что из ковидного фонда в столице выведут более 6 тысяч коек.
"У нас заполняемость коечного фонда снизилась, поэтому мы приняли решение о выводе из ковидной группировки более 6 тысяч коек, и они в ближайшее время начнут работу", – добавил градоначальник.
Большинство московских компаний выполнили требования по вакцинации сотрудников. По словам Собянина, благодаря этому снизилось число случаев госпитализации в Москве на треть.
"Ситуация в Москве продолжает оставаться сложной, но тем не менее уже четвертую неделю видим улучшение основных показателей. От пика заболеваемости почти в два раза снизилось количество ежедневно выявляемых заболевших ковидом. На треть снизилось количество госпитализаций. Конечно, это стало возможным благодаря ограничительным мерам, которые были введены, ужесточению санитарных требований, <...> массовой вакцинации", – заключил Собянин.
Ранее стало известно, что почти 70% московских медиков сделали прививку от коронавируса. Кроме того, привиты и 66% сотрудников образовательных организаций Москвы.
Москвичам рассказали, как предприятия справились с вакцинированием сотрудников
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: