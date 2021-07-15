В Роструде разъяснили правила отстранения непривитых сотрудников

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Федеральная служба по труду и занятости разъяснила механизм отстранения сотрудников в случае, если они отказываются привиться от коронавируса без наличия противопоказаний. Об этом сообщает газета "Известия".

Как утверждает СМИ, правила были изложены в письме Роструда ассоциации НК "Объединение корпоративных юристов". В документе утверждается, что сотрудники, не желающие привиться и не имеющие противопоказаний, должны быть отстранены от работы без сохранения зарплаты.

В Роструде пояснили, что указанная мера имеется в Трудовом кодексе РФ. Уточняется, что статья 76 позволяет вводить подобную систему через разные нормативно-правовые акты.

В службе также напомнили, что вакцинацию от коронавируса внесли в календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям

"Она становится обязательной, если в субъекте вынесено соответствующее постановление главного санитарного врача о вакцинации отдельных категорий граждан (сотрудников некоторых отраслей)", – говорится в документе.

В письме отмечается, что вакцинацию должны пройти в том числе и сотрудники, работающие удаленно.

Дата отстранения сотрудников, не прошедших вакцинацию, должна быть определена в зависимости от сроков проведения в регионе. Так, в Москве 60% сотрудников компаний следует привить первым компонентом до 15 июля, вторым – до 15 августа.

"Полагаем, что отстранение от работы в связи с отказом работника от вакцинации должно быть оформлено с 15 августа", – сообщается в письме.

Ранее стало известно, что обязательная вакцинация от COVID-19 для некоторых категорий граждан уже введена в 25 российских регионах. В списке оказались профессионалы, находящиеся в тесном контакте с большим числом людей: медработники, сотрудники культурных учреждений, сферы торговли и услуг, а также другие специалисты.