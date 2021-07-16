Ресторатор рассказал об активном участии бизнеса в вакцинации от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров РФ, владелец сети "Мясо&Рыба", ресторатор Сергей Миронов заявил, что почти все рестораны Москвы уже обеспечили вакцинацию от COVID-19 более 60% сотрудников. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Рестораны очень активно приняли участие в вакцинации, и если мы говорим по вакцинированным сотрудникам, то практически все московские рестораны привили больше 60% сотрудников. Что, наверное, нельзя сказать о других", – подчеркнул Миронов.

Он также высказал благодарность мэру Москвы Сергею Собянину за сотрудничество по вопросу отмены QR-кодов.

Ресторатор отметил, что градоначальник оперативно рассмотрел просьбу ресторанного бизнеса оценить реальную ситуацию по количеству привитых граждан и пошел навстречу.

Ранее Сергей Собянин отменил систему обязательных QR-кодов для посещения ресторанов. Она перестанет действовать с 19 июля. Об этом мэр столицы сообщил в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Собянин отметил, что система выполнила свою задачу. При этом, по его словам, столичные организации с понедельника по желанию смогут также просить у посетителей QR-коды.