Ученые нашли биомаркер, предсказывающий тяжесть течения коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Биомаркер, предсказывающий тяжесть течения коронавируса, обнаружили врачи из США. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование специалистов из Медицинского университета Южной Каролины, опубликованного в журнале Scientific Reports.
Биомаркером, указывающим, в какой форме пациент перенесет коронавирус, оказался аминоспирт сфингозин, влияющий на иммунные реакции. Ученым удалось установить, что его высокие уровни связаны с бессимптомным течением болезни, а пониженные – с более явными симптомами. Врачи рассчитывают, что тест на уровень сфингозина позволит определить, кому из пациентов в первую очередь требуется помощь.
Возможность определять тяжесть течения коронавируса особенно актуальна в свете появления новых, более агрессивных штаммов инфекции. Одна из причин тяжелых симптомов COVID-19 – чрезмерно активная иммунная реакция на вирус. Исследователи из США обратили внимание на сфинголипиды – аминоспирты, которые играют важную роль в передаче клеточного сигнала.
Ученые отобрали почти 400 образцов сыворотки крови пациентов с COVID-19, протекавшим с симптомами и без, и здоровых добровольцев. Проанализировав уровни сфинголипидов, они пришли к выводу, что у бессимптомных пациентов с положительным результатом теста на коронавирус наблюдался повышенный уровень сфингозина, одного из сфинголипидов. Кроме того, почти в 75% случаев у пациентов был повышен уровень аденилатциклазы, фермента, необходимого для выработки сфингозина.
"Просто взглянув на данные, можно четко разделить различные группы пациентов даже без проведения статистического анализа", – отметил биохимик Альхаджи Джаннех, ведущий автор исследования.
Врачи полагают, что по уровню сфингозина с вероятностью 99% будет возможно определять, у каких пациентов разовьются тяжелые симптомы коронавируса.
Ранее специалисты НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера в Санкт-Петербурге объяснили, почему не все люди болеют коронавирусом. Ученые выяснили, что защитой от COVID-19 обладают люди с высоким уровнем интерферона "Альфа" и с высоким содержанием лимфоцитов в крови.
Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: