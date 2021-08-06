Ученые нашли биомаркер, предсказывающий тяжесть течения коронавируса

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Биомаркер, предсказывающий тяжесть течения коронавируса, обнаружили врачи из США. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование специалистов из Медицинского университета Южной Каролины, опубликованного в журнале Scientific Reports.

Биомаркером, указывающим, в какой форме пациент перенесет коронавирус, оказался аминоспирт сфингозин, влияющий на иммунные реакции. Ученым удалось установить, что его высокие уровни связаны с бессимптомным течением болезни, а пониженные – с более явными симптомами. Врачи рассчитывают, что тест на уровень сфингозина позволит определить, кому из пациентов в первую очередь требуется помощь.

Возможность определять тяжесть течения коронавируса особенно актуальна в свете появления новых, более агрессивных штаммов инфекции. Одна из причин тяжелых симптомов COVID-19 – чрезмерно активная иммунная реакция на вирус. Исследователи из США обратили внимание на сфинголипиды – аминоспирты, которые играют важную роль в передаче клеточного сигнала.

Ученые отобрали почти 400 образцов сыворотки крови пациентов с COVID-19, протекавшим с симптомами и без, и здоровых добровольцев. Проанализировав уровни сфинголипидов, они пришли к выводу, что у бессимптомных пациентов с положительным результатом теста на коронавирус наблюдался повышенный уровень сфингозина, одного из сфинголипидов. Кроме того, почти в 75% случаев у пациентов был повышен уровень аденилатциклазы, фермента, необходимого для выработки сфингозина.

"Просто взглянув на данные, можно четко разделить различные группы пациентов даже без проведения статистического анализа", – отметил биохимик Альхаджи Джаннех, ведущий автор исследования.

Врачи полагают, что по уровню сфингозина с вероятностью 99% будет возможно определять, у каких пациентов разовьются тяжелые симптомы коронавируса.

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