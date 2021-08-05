Ученые объяснили, почему не все болеют COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Специалисты НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера в Санкт-Петербурге выяснили, какие факторы могут помочь защититься от коронавируса. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
По словам директора учреждения, академика РАН Арега Тотоляна, высокой защитой от COVID-19 обладают люди с высоким уровнем интерферона "Альфа" и с высоким содержанием лимфоцитов в крови. Также к этой категории относятся некоторые генетические маркеры.
Интерферон "Альфа" берет на себя главный удар, поскольку является ключевым противовирусным белком в человеческом организме. Тотолян добавил, что генный аспект иммунной защиты еще только начали изучать, однако уже были выявлены два защитных фактора и один предрасполагающий к заболеванию коронавирусом.
Еще один упомянутый фактор связан с содержанием лимфоцитов в крови. Хороший уровень этих кровяных элементов позволяет легче перенести заболевание и снижает шанс заболеть в целом. И напротив, сниженный объем выступает аспектом, усложняющим лечение, подчеркнул специалист.
Ранее сообщалось, что российские ученые нашли мутацию, которая позволяет коронавирусу избегать клеточного иммунитета. Изменения в структуре вируса возможны, если он долго находится в организме.
В Минздраве рассказали о новых симптомах COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: