Ученые объяснили, почему не все болеют COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера в Санкт-Петербурге выяснили, какие факторы могут помочь защититься от коронавируса. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

По словам директора учреждения, академика РАН Арега Тотоляна, высокой защитой от COVID-19 обладают люди с высоким уровнем интерферона "Альфа" и с высоким содержанием лимфоцитов в крови. Также к этой категории относятся некоторые генетические маркеры.

Интерферон "Альфа" берет на себя главный удар, поскольку является ключевым противовирусным белком в человеческом организме. Тотолян добавил, что генный аспект иммунной защиты еще только начали изучать, однако уже были выявлены два защитных фактора и один предрасполагающий к заболеванию коронавирусом.

Еще один упомянутый фактор связан с содержанием лимфоцитов в крови. Хороший уровень этих кровяных элементов позволяет легче перенести заболевание и снижает шанс заболеть в целом. И напротив, сниженный объем выступает аспектом, усложняющим лечение, подчеркнул специалист.

Ранее сообщалось, что российские ученые нашли мутацию, которая позволяет коронавирусу избегать клеточного иммунитета. Изменения в структуре вируса возможны, если он долго находится в организме.

