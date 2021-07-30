Ученые нашли мутацию, помогающую коронавирусу обходить иммунитет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Российские ученые нашли мутацию, которая позволяет коронавирусу избегать клеточного иммунитета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "Сколтех".
Исследователи изучили наиболее продолжительный случай заболевания COVID-19: пациентка болела им 318 дней. По словам экспертов, коронавирус непрерывно мутировал.
Как отметили специалисты, надолго задерживаясь в организме, вирус может копить мутации, что впоследствии может привести к обхождению иммунитета.
"Это делает пациентов с ослабленным иммунитетом невольными горячими точками быстрой эволюции вируса", – говорится в исследовании.
Ученые заключили, что уклонение от Т-клеток – недооцененный и потенциально мощный двигатель эволюции SARS-CoV-2.
Предыдущий рекорд по продолжительности COVID-19 установил житель Великобритании Дэйв Смит. Коронавирусная инфекция сохранялась у него на протяжении 290 дней. Все это время ему становилось то хуже, то лучше. При этом каждый раз тесты давали положительный результат на коронавирус.
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