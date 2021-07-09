Жительницы Норвегии рассказали об увеличении груди после вакцинации

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Десятки жительниц Норвегии пожаловались на резкий рост груди после вакцинации препаратом от коронавируса Pfizer. Об этом сообщает портал NRK.

"Мне понадобился бюстгальтер на целый размер больше, это был своего рода кризис", – рассказала одна из женщин.

Норвежский врач Хайнрих Бакманн объяснил, что такой необычный побочный эффект может быть связан с расширением лимфатических узлов. В некоторых случаях организм так реагирует на введение препарата. По словам специалиста, это лишь временное явление.

"Тут волноваться не о чем – через несколько дней все проходит", – отметил представитель Норвежского агентства лекарственных средств Стейнар Мадсен.

Он рассказал, что такой побочный эффект встречается примерно у 10% вакцинированных женщин.

Ранее россиянам рассказали, как подготовиться к реакции организма на вакцинацию. Некоторые пациенты могут не почувствовать никаких побочных эффектов от обеих доз препарата, у других способны проявиться симптомы в виде температуры, ломки тела и боли в месте укола.

