Специалист объяснил принцип работы вакцины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Вакцинолог Михаил Костинов объяснил, как работают вакцины. Об этом он рассказал таксисту Алексею Спирину, которы в качестве эксперимента отказался везти привитую от COVID-19 пассажирку.



"Я вирус! Меня убивают. Берут эту частицу, вводят в организм – и чао, бамбино! Никогда не заболеешь. Что такое вакцина? Это белок! Белок, как мясо. Ты всю жизнь кушаешь мясо, не превращаешься в баранину, допустим, или в козла, в свинью. Вот это есть убитая вакцина", – пояснил вакцинолог, сообщает RT.

Он добавил, что задача вакцины – вызвать иммунный ответ организма. При этом он подчеркнул, что берется такая доля, чтобы не вызывать болезнь.

Ранее Михаил Мишустин дал поручение Роспотребнадзору и Минздраву переработать процесс вакцинации населения с целью достижения уровня коллективного иммунитета не менее 80–90%. Отмечается, что ведомства должны представить расчеты потребности в вакцинах. Срок исполнения поручения – до 8 июля 2021 года.

Одним из лидеров по темпам вакцинации в России является Москва – столица вышла на четвертое место по данному показателю. За две недели количество жителей столицы, сделавших первую прививку от COVID-19, увеличилось почти на 8 процентных пунктов. Подмосковье незначительно уступает – в регионе число привившихся хотя бы первым компонентом препарата возросло на 6,43 процентного пункта.