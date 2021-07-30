Россиянка, болевшая коронавирусом рекордные 318 дней, поборола инфекцию

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
В России женщина вылечилась от COVID-19, проболев им 318 дней. Исследование с историей ее болезни опубликовано на научном портале Research Square.
"За 318 дней заболевания геном SARS-CoV-2 претерпел в общей сложности 40 изменений, 34 из которых произошли к концу периода исследования", – говорится в сообщении.
Как рассказал на своей странице в Facebook один из авторов исследования Георгий Базыкин, вирус в организме пациентки эволюционировал вдвое быстрее, чем это бывает обычно, при этом у женщины не вырабатывались антитела.
"Эволюция связана с бегством вирусных пептидов от презентации на HLA-аллелях этой самой пациентки – то есть от Т-клеточного иммунитета", – объяснил биолог.
Он также отметил, что на данный момент это самый продолжительный случай COVID-19 из известных, хотя и не единственный.
Предыдущий рекорд по продолжительности COVID-19 установил житель Великобритании Дэйв Смит. Коронавирусная инфекция сохранялась у него на протяжении 290 дней. Все это время ему становилось то хуже, то лучше. При этом каждый раз тесты давали положительный результат на коронавирус.
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