Россиянка, болевшая коронавирусом рекордные 318 дней, поборола инфекцию

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В России женщина вылечилась от COVID-19, проболев им 318 дней. Исследование с историей ее болезни опубликовано на научном портале Research Square.

"За 318 дней заболевания геном SARS-CoV-2 претерпел в общей сложности 40 изменений, 34 из которых произошли к концу периода исследования", – говорится в сообщении.

Как рассказал на своей странице в Facebook один из авторов исследования Георгий Базыкин, вирус в организме пациентки эволюционировал вдвое быстрее, чем это бывает обычно, при этом у женщины не вырабатывались антитела.

"Эволюция связана с бегством вирусных пептидов от презентации на HLA-аллелях этой самой пациентки – то есть от Т-клеточного иммунитета", – объяснил биолог.

Он также отметил, что на данный момент это самый продолжительный случай COVID-19 из известных, хотя и не единственный.

Предыдущий рекорд по продолжительности COVID-19 установил житель Великобритании Дэйв Смит. Коронавирусная инфекция сохранялась у него на протяжении 290 дней. Все это время ему становилось то хуже, то лучше. При этом каждый раз тесты давали положительный результат на коронавирус.

