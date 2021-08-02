Вирусолог объяснил низкий уровень антител к коронавирусу у молодых людей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев в разговоре с Москвой 24 объяснил, почему у молодых людей после перенесенной коронавирусной инфекции вырабатывается меньше антител, чем у пожилых.
Ранее специалисты Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова и лабораторной службы "Хеликс" пришли к выводу, что у людей пожилого возраста, переболевших COVID-19, вырабатывается в два раза больше антител класса IgG, чем у молодых людей, перенесших заболевание.
"У нас есть несколько уровней противовирусной защиты, антитела – это последний уровень обороны. Это самое последнее, что вырабатывает организм, если он действительно заболел", – рассказал вирусолог.
Сперва, по словам вирусолога, с вирусом сталкивается врожденный иммунитет, который и пытается его подавить.
Если же врожденный иммунитет не смог самостоятельно подавить инфекцию, то в борьбу вступает приобретенный иммунитет, который отвечает за выработку антител, рассказывает Скулачев.
"Дальше наступает хитрая игра: вирус пытается пробить оборону, у него есть специальная схема подавления интерферонового ответа. И если ему это удается, то дальше вступает в работу система приобретенного иммунитета, это антитела", – пояснил вирусолог.
Так, низкий уровень антител после болезни как раз можно объяснить хорошей работой врожденного иммунитета, который подавляет инфекцию в самом начале, уточнил специалист. "Тогда антитела вырабатываются в низком количестве или не вырабатываются вообще за ненадобностью", – добавил Скулачев.
Вирусолог отметил, что высокий уровень антител у пожилых людей – это естественная закономерность, так как с возрастом иммунитет ослабевает.
Ранее республиканцы из палаты представителей США провели расследование возникновения COVID-19 и выдвинули версию о том, что появился он в лаборатории в китайском Ухане, а затем произошла его утечка.
Предполагается, что специалисты лаборатории в Ухане исследовали мутации с приобретением функции, это делалось, как утверждают авторы доклада, в небезопасных условиях. Также республиканцы считают, что первые случаи COVID-19 возникли в августе или сентябре 2019 года, а не в середине ноября, как утверждается в других отчетах.
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