Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

15:29

Главная / Новости /

Вирусолог объяснил низкий уровень антител к коронавирусу у молодых людей

Особый уровень защиты? Почему у молодых хуже вырабатываются антитела к COVID-19
общество медицина эксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев в разговоре с Москвой 24 объяснил, почему у молодых людей после перенесенной коронавирусной инфекции вырабатывается меньше антител, чем у пожилых.

Ранее специалисты Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова и лабораторной службы "Хеликс" пришли к выводу, что у людей пожилого возраста, переболевших COVID-19, вырабатывается в два раза больше антител класса IgG, чем у молодых людей, перенесших заболевание.

"У нас есть несколько уровней противовирусной защиты, антитела – это последний уровень обороны. Это самое последнее, что вырабатывает организм, если он действительно заболел", – рассказал вирусолог.

Сперва, по словам вирусолога, с вирусом сталкивается врожденный иммунитет, который и пытается его подавить.

Как только организм чувствует вирус еще даже на слизистых оболочках, он запускает систему врожденного иммунитета, в первую очередь белки интерфероны. Если их много и организм удачным образом ответил на вирусную атаку, то инфекция будет подавлена и не пойдет дальше слизистых оболочек. Видимо, это и происходит у людей с бессимптомным и легким течением коронавируса.
Максим Скулачев
вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова

Если же врожденный иммунитет не смог самостоятельно подавить инфекцию, то в борьбу вступает приобретенный иммунитет, который отвечает за выработку антител, рассказывает Скулачев.

"Дальше наступает хитрая игра: вирус пытается пробить оборону, у него есть специальная схема подавления интерферонового ответа. И если ему это удается, то дальше вступает в работу система приобретенного иммунитета, это антитела", – пояснил вирусолог.

Так, низкий уровень антител после болезни как раз можно объяснить хорошей работой врожденного иммунитета, который подавляет инфекцию в самом начале, уточнил специалист. "Тогда антитела вырабатываются в низком количестве или не вырабатываются вообще за ненадобностью", – добавил Скулачев.

Вирусолог отметил, что высокий уровень антител у пожилых людей – это естественная закономерность, так как с возрастом иммунитет ослабевает.

Ранее республиканцы из палаты представителей США провели расследование возникновения COVID-19 и выдвинули версию о том, что появился он в лаборатории в китайском Ухане, а затем произошла его утечка.

Предполагается, что специалисты лаборатории в Ухане исследовали мутации с приобретением функции, это делалось, как утверждают авторы доклада, в небезопасных условиях. Также республиканцы считают, что первые случаи COVID-19 возникли в августе или сентябре 2019 года, а не в середине ноября, как утверждается в других отчетах.

Читайте также

Павелко Анастасия

Сюжет: Коронавирус COVID-19
Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать