Ставшие донорами москвичи помогли заготовить 18 тонн плазмы с антителами к COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Переболевшие и вакцинированные москвичи, ставшие донорами, помогли заготовить 18 тонн плазмы с антителами к коронавирусу, сообщает РИА Новости со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

По ее словам, с начала пандемии жители Москвы совершили более 32 тысяч донаций. Благодаря этому столица заготовила 18 тонн плазмы с антителами к COVID-19.

Ранее стало известно, что стать донорами плазмы в Москве теперь могут не только переболевшие COVID-19, но и привитые вакциной "Спутник V". По словам главного врача Центра крови имени Гаврилова Ольги Майоровой, в разгар пандемии стационары нуждаются в бесперебойной поставке антиковидной плазмы для переливания больным пациентам. В ней содержатся антитела к коронавирусу, которые помогают людям быстрее побороть болезнь.

Чтобы сдать плазму, должно пройти 30 дней с момента укола вторым компонентом. Также необходимо наличие сертификата с подтверждением на портале госуслуг.

Майорова подчеркнула, что служба крови стремится сделать процесс максимально прозрачным для каждого донора. Ему нужно обратиться на линию донорства плазмы, операторы на линии опросят по анкете донора, запишут данные и направят их для проверки в департамент здравоохранения.