Ученый заявил о невозможности достижения коллективного иммунитета к COVID-19

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Из-за распространения "Дельта"-штамма формирование коллективного иммунитета к коронавирусу является невозможным, считает глава научной группы по исследованиям вакцин Оксфордского университета Эндрю Поллард. Об этом он заявил в интервью газете The Guardian.

"Вариант "Дельта" по-прежнему может заражать людей, которые были вакцинированы. На деле это означает, что каждый, кто не был привит, рано или поздно встретится с вирусом", – сказал Поллард.

Он также добавил, что ученые пока не могут разобраться в том, как остановить распространение COVID-19.

Ранее глава филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов рассказал о случае максимального распространения коронавируса. Эксперт привел статистику, согласно которой один заболевший COVID-19 в среднем заражает от двух до трех человек. "Дельта"-штамм, по словам Семенова, более опасен – вероятно заражение пяти-шести человек.