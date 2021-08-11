Ученый заявил о невозможности достижения коллективного иммунитета к COVID-19

Фото: depositphotos/SYCprod
Из-за распространения "Дельта"-штамма формирование коллективного иммунитета к коронавирусу является невозможным, считает глава научной группы по исследованиям вакцин Оксфордского университета Эндрю Поллард. Об этом он заявил в интервью газете The Guardian.
"Вариант "Дельта" по-прежнему может заражать людей, которые были вакцинированы. На деле это означает, что каждый, кто не был привит, рано или поздно встретится с вирусом", – сказал Поллард.
Он также добавил, что ученые пока не могут разобраться в том, как остановить распространение COVID-19.
Ранее глава филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов рассказал о случае максимального распространения коронавируса. Эксперт привел статистику, согласно которой один заболевший COVID-19 в среднем заражает от двух до трех человек. "Дельта"-штамм, по словам Семенова, более опасен – вероятно заражение пяти-шести человек.
Ученые не видят возможности создать коллективный иммунитет от коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: