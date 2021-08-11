Вирусолог объяснил, стоит ли бояться выявленного в Нью-Йорке "Йота"-штамма

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Вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев в разговоре с Москвой 24 объяснил, стоит ли бояться "Йота"-штамма коронавируса, обнаруженного в Нью-Йорке.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава по медпрофилактике Уральского федерального округа Сергей Токарев, ссылаясь на данные портала репринтов medRxiv, сообщил, что штамм "Йота" может давать летальность до 82% среди возрастной категории старше 45 лет.

"Если бы появился штамм с летальностью 82%, это был бы апокалипсис. То есть – это полный локдаун, срочная переработка всех вакцин, войска на улицах и так далее. Штамм "Йота" может лишь увеличить смертность в определенной возрастной группе на 82%. В целом средняя смертность от ковида составляет порядка 1%. И может быть, что с распространением этого штамма она стала бы достигать 1,5%", – рассказал Скулачев.

Однако и этого не стоит бояться, отмечает вирусолог, так как штамм "Йота" скорее всего уже уступил по своим свойствам распространенному сейчас штамму "Дельта".





Максим Скулачев вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев В исходной статье говорится, что этот штамм детектирован в Нью-Йорке в ноябре 2020 года. Он явно проигрывает "Дельта"-штамму по заразности: между ними соревнование уже прошло, они встретились в одной и той же популяции, и "Дельта" явно выиграл.

Вирусолог отмечает, что скорее всего авторы научной статьи о новом штамме сравнивали "Йоту" с британским вариантом вируса, который был распространен в тот период, в том числе и в США.

"Указывается, что его заразность может быть на 15-25% выше, чем у других штаммов. Я предполагаю, что его сравнивали с британским штаммом, который тогда циркулировал о всем мире. И тогда это не интересно, потому что "Дельта" заразнее британского штамма на 100%", – добавил вирусолог.

Так, со слов Скулачева, "Йота"-штамм представляет собой вариант вируса не вызывающий беспокойство, а лишь требующий наблюдения. Тем не менее это не значит, что вирус не может представлять опасности. Со слов Скулачева время "Йоты", а также других пока не известных штаммов может еще прийти.





Максим Скулачев вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев Поскольку большая часть населения в развитых странах вакцинировалась, а те которые упирались – переболели, есть существенный процент людей с иммунитетом к предыдущим штаммам. И теперь главная характеристика для новых штаммов – насколько эффективно они пробивают иммунную защиту. И вот в этом самая главная опасность. Не исключено, что когда начнется соревнование на фоне людей с иммунитетом, может быть у "Йота"-штамма будет какое-то преимущество перед "Дельтой".

С его слов, "Дельта" – скорее всего не последний вариант коронавируса, с которым предстоит бороться человечеству. Вскоре настанет время штаммов, у которых определяющим фактором преимущества перед остальными будет способность пробить иммунную защиту человека, отмечает вирусолог.

"Было бы здорово, если бы "Дельта" стал последним стабильным вариантом ковида. Но к сожалению, есть очень существенные опасения, что на этом эволюция вируса не остановится, и появится еще один вариант, который будет отбираться по своей возможности пробивать иммунную защиту привитых и переболевших", – заключил Скулачев.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил, что российская вакцина "Спутник V" обладает высокой эффективностью против всех штаммов коронавируса. При этом по его словам, наиболее эффективным препарат является против "уханьского" штамма.