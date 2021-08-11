Эффективность "Спутника V" против "Дельта"-штамма составляет 83% – Минздрав РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Эффективность российской вакцины "Спутник V" против штамма коронавируса "Дельта" составляет порядка 83%, также препарат исключает тяжелое течение COVID-19 в 95% случаев, рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Об этом сообщает ТАСС.
"Сегодня вакцина "Спутник V" показывает наиболее эффективные результаты по профилактике, по борьбе с "Дельта"-штаммом. Последние результаты говорят о том, что эффективность составляет порядка 83%, это уже российские данные, наши коллеги-клиницисты нам их любезно предоставили", – сказал он.
По словам Мурашко, "Спутник V" имеет высокий профиль безопасности. Помимо прочего, препарат показал высокую эффективность по части защиты пациентов от тяжелой формы течения коронавируса.
"Вакцина практически более чем на 95% профилактирует тяжелое заболевание новой коронавирусной инфекцией, и, что немаловажно, она предотвращает вот эти тяжелые заболевания, требующие госпитализации. То есть этот лекарственный препарат является сегодня эффективным и продолжает работать", – пояснил Мурашко.
Ранее Мурашко призвал россиян не откладывать вакцинацию от коронавируса на долгий срок и привиться в летний период, чтобы обезопасить свою жизнь. По словам министра, лето обладает наиболее благоприятными условиями для прохождения вакцинации.
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