В Минздраве РФ заявили о необходимости пройти вакцинацию от COVID-19 летом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал россиян не откладывать вакцинацию от коронавируса на долгий срок и привиться в летний период, чтобы обезопасить свою жизнь. Об этом сообщает ТАСС.
"Это не поход в медорганизацию за какой-то справкой, это визит к медработнику, который позволяет сохранить жизнь. Это ключевая вещь, которую нужно усвоить на сегодняшний день, и пройти вакцинацию. Причем своевременно пройти, а лучше пройти в летний период, когда условия для вакцинации самые благоприятные", – обратился он к гражданам.
Мурашко отметил, что применение вакцины "Спутник V" демонстрирует хорошие результаты. В частности, препарат имеет 83-процентную эффективность против штамма коронавируса "Дельта".
"Сегодня вакцина "Спутник V" показывает наиболее эффективные результаты по профилактике, по борьбе с "Дельта"-штаммом. Последние результаты говорят о том, что эффективность составляет порядка 83%, это уже российские данные, наши коллеги-клиницисты нам их любезно предоставили", – уточнил он.
Также, по словам министра, "Спутник V" исключает тяжелое течение COVID-19 более чем в 95% случаев.
"И, что немаловажно, она (вакцина. – Прим. ред.) предотвращает вот эти тяжелые заболевания, требующие госпитализации. То есть этот лекарственный препарат является сегодня эффективным и продолжает работать", – добавил Мурашко.
Ранее врач-вирусолог Евгений Тимаков предупредил о возможном росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в сентябре этого года. По его словам, на сегодняшний день темпы вакцинации не дают контроля над эпидемией, из-за чего возвращение основной массы граждан из отпусков может спровоцировать всплеск заболеваемости.
До этого Владимир Путин потребовал от правительства предпринять шаги для ускорения темпов вакцинации от коронавируса в стране. Глава государства в то же время подчеркнул, что нельзя навязывать прививку.
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