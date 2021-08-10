Эксперт спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 во второй половине сентября

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Врач-вирусолог Евгений Тимаков предупредил о возможном росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в сентябре этого года. Об этом сообщает радиостанция "Вести FM".
По его словам, на сегодняшний день темпы вакцинации не дают контроля над эпидемией, из-за чего возвращение основной массы граждан из отпусков может спровоцировать всплеск заболеваемости.
"Когда все вернутся к нам обратно, так как огромная прослойка сейчас сохраняется непровакцинированной, которая потеряла иммунитет после первых заболеваний. Когда все вернутся из отпусков, мы увидим опять рост заболеваемости повторный, поэтому я бы пока не обнадеживался", – объяснил Тимаков.
Он также выразил недовольство тем, что не во всех регионах РФ проводится правильная вакцинация населения и призвал оценивать ситуацию в общем масштабе.
"То, что мы видим снижение заболеваемости, это снижение в мегаполисах и в тех местах, где люди приобретают популяционный иммунитет, где вакцинация поставлена на должном уровне. Но мы сейчас забываем о том, что Россия это страна, где не во всех регионах проведена грамотная вакцинация", – пояснил врач.
Ранее Владимир Путин потребовал от правительства предпринять шаги для ускорения темпов вакцинации от коронавируса в стране. Глава государства в то же время подчеркнул, что нельзя навязывать прививку.
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