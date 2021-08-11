В России выявили 21 571 новый случай коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

За последние сутки в России подтвердили 21 571 новый случай коронавируса в 85 регионах, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19. Выявлено активно 1 740 (8,1%) эпизодов без клинических проявлений.

В Москве было зафиксировано 2 076 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге – 1 804, в Московской области – 1 054, в Нижегородской области – 535, в Свердловской области – 521.

В стране нарастающим итогом зарегистрировано 6 512 859 случаев (+0,33%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. В Москве и Татарстане сохраняются наименьшие темпы прироста заболеваемости – 0,14 и 0,19% соответственно.

За последние сутки по стране подтверждено 799 смертей из-за последствий коронавирусной инфекции. За весь период по России умер 167 241 человек.

Также за последние 24 часа выздоровели 20 067 человек. Всего с момента начала пандемии в РФ коронавирусом переболели 5 808 777 человек.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко призвал россиян не откладывать вакцинацию от коронавируса на долгий срок и привиться в летний период, чтобы обезопасить свою жизнь. По словам министра, вакцина "Спутник V" исключает тяжелое течение COVID-19 более чем в 95% случаев.

По оценке замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, ситуация с COVID-19 в России стабилизировалась, но все еще остается напряженной.