Вирусолог заявил, что "Спутник V" эффективен против всех штаммов коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Российская вакцина "Спутник V" обладает высокой эффективностью против всех штаммов коронавируса, заявил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. Об этом сообщает RT.
По его словам, наиболее эффективным препарат является против так называемого "нулевого" штамма, также известного как "уханьский".
"Вакцина "Спутник V" делалась в свое время против "уханьского" штамма, и против него она защищала на 95%. Против "Дельты" она защищает на 80%, и это очень много, это высокая цифра. Цифры могут разниться, но пока что против тех штаммов, которые имеются, эта вакцина весьма эффективна", – заявил Аграновский.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что эффективность "Спутника V" против штамма коронавируса "Дельта" составляет порядка 83%. По его словам, препарат имеет высокий профиль безопасности и показал высокую эффективность по части защиты пациентов от тяжелой формы течения коронавируса, исключая ее в 95% случаев.
До этого специалисты из Института по социальной безопасности Сан-Марино заявили, что "Спутник V" показывает эффективность почти в 100% случаев. По словам представителя института Франко Кавалли, антитела к коронавирусу после второй дозы российской вакцины появились у 99% участников совместного исследования.
ВОЗ сочла публикацию The Lancet доказательством эффективности "Спутника V"
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