Глава РФПИ заявил, что "Спутник V" доказал свою безопасность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Вакцина "Спутник V" доказала свою безопасность. Такое заявление сделал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"За год применения вакцина "Спутник V" доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира", – цитирует Дмитриева РИА Новости.
Как отметили в пресс-службе, в ряде государств, где одновременно применяются несколько вакцин от COVID-19, у российского препарата одни из лучших показателей безопасности и эффективности. Так, например, согласно данным Минздрава ОАЭ, эффективность "Спутника V" в ходе применения в стране составила 97,8%. Данный препарат также обеспечивает полную защиту против тяжелых случаев заболевания. Кроме того, специалистами не было зафиксировано случаев серьезных побочных реакций.
В РФПИ сообщили, что, по данным исследований Минздрава России, эффективность "Спутника V" против штамма "Дельта" составила 83,1%.
Ранее специалисты сообщили, что в случае заболевания COVID-19 вероятность госпитализации привитых вакциной "Спутник V" снижается в 20 раз по сравнению с теми, кто не привился. По словам замдиректора по научной работе Центра имени Гамалеи Дениса Логунова, эффективность препарата снижается против новых штаммов коронавируса, о чем свидетельствуют бессимптомные и легкие случаи, однако по-прежнему остается достаточной.
Способность вакцины формировать иммунитет к новым вариантам коронавируса подтвердил и директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
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