В Центре Гамалеи заявили, что "Спутник V" снижает риск госпитализации

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В случае заболевания COVID-19 вероятность госпитализации привитых вакциной "Спутник V" снижается в 20 раз по сравнению с теми, кто не привился. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замдиректора по научной работе Центра имени Гамалеи Дениса Логунова.
"Видим по-прежнему высокую эффективность "Спутник V" по тяжелым случаям и по госпитализациям. Поэтому, если вы вакцинированы, это значит, отсюда простая арифметика, вероятность госпитализироваться у вас в 20 раз ниже, чем если вы не вакцинированы", – заявил он.
Он также отметил, что эффективность препарата снижается против новых штаммов коронавируса, о чем свидетельствуют бессимптомные и легкие случаи, однако по-прежнему остается достаточной. Способность вакцины формировать иммунитет к новым вариантам коронавируса подтвердил и директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Между тем глава Минздрава РФ Михаил Мурашко добавил, что эффективность "Спутника V" против штамма "Дельта" составляет 83%, при этом вакцина на 95% защищает от тяжелого течения COVID-19.
Ранее Гинцбург заявил, что стадия доклинических испытаний интерназальной вакцины "Спутник V" завершена. По его словам, на данный момент решается вопрос о финансировании клинических испытаний, которые обойдутся в 400 миллионов рублей.
Он объяснил, что сначала специалисты хотели пропустить ряд этапов, поскольку они уже были проведены в рамках исследования существующего препарата, однако этот вариант не был одобрен.
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