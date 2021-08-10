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Москва 24

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Общество

10 августа, 22:29

В Госдуме прокомментировали данные института Сан-Марино по "Спутнику V"

медицина общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Результаты исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V", проведенные институтом Сан-Марино, в очередной раз убедительно подтвердили ее эффективность, заявил зампред комитета Госдумы РФ по охране здоровья Николай Говорин. Об этом сообщает RT.

"Длительный мониторинг за результатами применения этой вакцины клиническим методом свидетельствует о том, что она достаточно эффективна, а подобного рода подтверждения экспертов в области иммунобиологии убедительно свидетельствуют о том, что это на самом деле так, что отечественная вакцина "Спутник V" является эффективным средством защиты от коварного COVID-19", – сказал он.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский, в свою очередь, отметил, что данные специалистов из Сан-Марино подтверждают прекрасные перспективы "Спутника V" на международном рынке.

"Общественное мнение в мире меняется в пользу этой вакцины. И она того стоит – действительно эффективный и безопасный препарат", – полагает специалист.

Ранее специалисты из Института по социальной безопасности Сан-Марино заявили, что "Спутник V" показывает эффективность почти в 100%. По словам представителя института Франко Кавалли, антитела к коронавирусу после второй дозы российской вакцины появились у 99% участников совместного исследования властей Сан-Марино и римского Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани.

Благодаря российской вакцине "Спутник V" государство Сан-Марино стало первым в Европе, где удалось победить коронавирус.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19
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