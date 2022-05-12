Дом на 483 квартиры построили по программе реновации в Нагорном районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Трехсекционный жилой дом на 483 квартиры построили по программе реновации по адресу Варшавское шоссе, дом 100, корпус 1, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"По результатам проверки застройщик "Московский фонд реновации жилой застройки" получил заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации. В настоящее время новостройку готовят к вводу в эксплуатацию", – приводятся в сообщении слова председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко.
По его словам, здание возвели по индивидуальному проекту из монолитных железобетонных конструкций. Для оформления фасада использовали керамогранитные плиты светлых и теплых тонов. Во дворе оборудовали детскую и спортивную площадки, а также зоны отдыха.
Помимо этого, новостройка имеет подземный паркинг и плоскостную парковку.
Ранее в Бабушкинском районе столицы построили дом по программе реновации на 172 квартиры. Односекционное здание с подземной парковкой возведено по адресу улица Печорская, владение 7. В настоящее время новостройку готовят к вводу в эксплуатацию.
Строительство 20 домов по программе реновации началось в Москве
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