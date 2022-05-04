Дом на 172 квартиры построили по программе реновации в Бабушкинском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Бабушкинском районе столицы построили дом по программе реновации на 172 квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.
Односекционное здание с подземной парковкой возведено по адресу улица Печорская, владение 7. Глава комитета Игорь Войстратенко отметил, что дом построили по индивидуальному проекту из монолитных железобетонных конструкций. В настоящее время новостройку готовят к вводу в эксплуатацию.
"В новостройке общей площадью 15,8 тысячи квадратных метров расположены 43 однокомнатные, 108 двухкомнатные и 21 трехкомнатная квартиры. Шесть двухкомнатных квартир оборудованы для маломобильных жильцов. В них увеличена ширина проемов и установлена специальная сантехника", – говорится в сообщении.
В Мосгосстройнадзоре подчеркнули, что все квартиры имеют отделку, которая соответствует стандартам реновации. Первый этаж здания будет нежилым. Там разместят коммерческие объекты и помещения общественного назначения.
На территории около дома оборудуют зону отдыха, площадки для детей и занятий спортом. Также прилегающую территорию озеленят.
"На всех этапах к проверкам дома привлекался Центр экспертиз, специалисты которого выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ и применяемых материалов", – добавил Войстратенко.
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в столице в текущем году по программе реновации началось возведение 20 новостроек. Уже введены в эксплуатацию 11 домов площадью 119,2 тысячи квадратных метров.
В настоящее время в стадии переезда находятся 12,8 тысячи москвичей. Всего с начала реализации программы реновации в 2017 году в столице построены 187 домов общей площадью 2,5 миллиона квадратных метров, из которых 168 переданы под заселение.
Жители 460 домов приступили к переезду с начала программы реновации в Москве
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