В Москве по программе реновации построили 2,5 млн квадратных метров жилья

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице с начала реализации программы реновации введено в эксплуатацию 189 домов площадью 2,5 миллиона квадратных метров, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что благодаря введенному объему жилья более 85 тысяч горожан переедут в современные квартиры.

"Первые квартиры москвичам город передал уже в начале 2018 года, тогда строители ввели в эксплуатацию чуть более 250 тысяч квадратных метров жилья для участников программы. А спустя уже несколько лет, даже несмотря на пандемию, в конце 2021 года, мы вышли на показатель в 2,3 миллиона "квадратов", – рассказал Бочкарев.

В свою очередь, руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин отметил, что построенные дома расположены во всех административных округах Москвы.

"Лидерами по количеству введенных в эксплуатацию домов являются СВАО, где построили 29 новостроек, ЮВАО, где введены 28 новых домов, и ЗАО с 25 новостройками", – уточнил Левкин.

Он подчеркнул, что все квартиры имеют отделку в соответствии со стандартом программы реновации.

Ранее сообщалось, что три первых жилых корпуса по программе реновации введут в эксплуатацию в районе Капотни в 2022 году. Здания будут переменной этажности.

Светлые фасады облицуют керамогранитом и клинкерной плиткой в бежевом, светло-кирпичном и жемчужно-сером цветах. Под домом будет расположена подземная автостоянка.

