Дом на 369 квартир построят по программе реновации в Западном Дегунине

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дом с рельефным фасадом на 369 квартир построят по программе реновации в Западном Дегунине. В настоящий момент уже утвержден соответствующий проект. Об этом со ссылкой на председателя Москомэкспертизы Анну Яковлеву сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам Яковлевой, будущая новостройка включит в себя четыре секции переменной этажности. Общая площадь дома составит порядка 40 тысяч квадратных метров. Здание появится на Базовской улице. Под домом организуют подземный паркинг. На первом этаже разместят нежилые помещения. Их общая площадь составит 649 квадратных метров.

В жилой части новостройки, согласно проекту, будут располагаться 369 квартир. Часть из них оборудуют для маломобильных граждан.

"Во всех жилых помещениях делается полная внутренняя отделка комфорт-класса и устанавливают необходимую мебель, оборудование и сантехнику", – добавила Яковлева.

Наружные стены дома планируют облицевать клинкерной плиткой на уровнях цоколя и первого этажа. Также для отделки фасада будут использованы фибробетонные панели и окрашенный бетон с рельефной фактурой.

Придомовую территорию благоустроят: сделают тротуары и пешеходные зоны, обустроят детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха. Кроме того, будут организованы открытые плоскостные парковки. На территории двора установят скамейки, урны и шумозащитное ограждение.

Уделят внимание и вопросу озеленения: разобьют газоны, высадят деревья и кустарники.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Измайлово продолжается расселение горожан по программе реновации. Так, переезжать начали жильцы пятиэтажного дома, расположенного на Никитинской улице. Обладателями нового жилья станут 172 москвича (80 семей). Всего же в настоящее время в Измайлове расселяют шесть домов, в которых проживают 380 семей.

