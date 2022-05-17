Еще 80 семей переезжают по программе реновации в дом в Измайловском проезде

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном районе Измайлово продолжается расселение горожан по программе реновации. Так, переезжать начали жильцы пятиэтажного дома, расположенного на Никитинской улице, сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

"Ранее им были направлены письма с предложениями равнозначных квартир в новом жилом корпусе по адресу Измайловский проезд, дом 5/1, корпуса 1–4. В общей сложности обладателями нового жилья станут 172 москвича (80 семей)", – приводятся его слова на портале мэра и правительства Москвы.

В материале уточняется, что всего в настоящее время в Измайлове расселяется шесть домов, в которых проживают 380 семей.

Жители пятиэтажек получают современные квартиры с отделкой. На первых этажах новостроек предусмотрено размещение объектов торговли и услуг.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что всего с начала реализации программы реновации в Москве ввели в эксплуатацию 189 домов площадью 2,5 миллиона квадратных метров. Благодаря введенному объему жилья более 85 тысяч горожан переедут в современные квартиры.