Дом по программе реновации ввели в эксплуатацию в Нагорном районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столичном районе Нагорный ввели в эксплуатацию жилой дом по программе реновации, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что новостройка находится по адресу Варшавское шоссе, владение 100. Трехсекционный дом имеет подземный паркинг. Фасады здания облицованы панелями из керамогранита в светлых тонах.
В новостройке 483 квартиры с улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. Первый этаж здания нежилой, он предусмотрен для объектов инфраструктуры. Там могут быть открыты магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы и другие объекты. Дом оснащен системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением.
Территорию возле дома благоустроили и озеленили. Во дворе оборудовали площадки для детей и занятий спортом, места для отдыха.
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что всего с начала реализации программы реновации в Москве ввели в эксплуатацию 189 домов площадью 2,5 миллиона квадратных метров. Благодаря введенному объему жилья более 85 тысяч горожан переедут в современные квартиры.
Строительство 20 домов по программе реновации началось в Москве
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