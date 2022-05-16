Более 440 человек начали переезд в дом по программе реновации в Хорошёво-Мнёвниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы
443 жителя двух домов начали переезжать в новое здание на улице Генерала Глаголева, построенное по программе реновации. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что переезды по программе реновации стартовали в Северо-Западном округе в марте прошлого года.
"За прошедший с этого момента период на территории округа под заселение переданы 10 новостроек, расположенные в пяти районах округа: Митино, Южное и Северное Тушино, Щукино, Хорошёво-Мнёвники. В современный жилой корпус на улице Генерала Глаголева, доме 5, корпусе 1, начинают переезд жители двух панельных пятиэтажек дома 9, корпуса 1, и дома 11, корпуса 1", – сказал Левкин.
Глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман отметил, что к процедуре переезда приступили 162 семьи. По его словам, сейчас они осматривают предлагаемые варианты жилья и приносят первые согласия на квартиры.
В настоящее время в Хорошёво-Мнёвниках осуществляется расселение жителей шести домов, а обладателями новых квартир стали 346 семей. В общей сложности в районе подлежат расселению 156 жилых домов. Более 30 тысяч москвичей переедут в новые квартиры до конца 2032 года.
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что всего с начала реализации программы реновации в Москве ввели в эксплуатацию 189 домов площадью 2,5 миллиона квадратных метров. Благодаря введенному объему жилья более 85 тысяч горожан переедут в современные квартиры.
Строительство 20 домов по программе реновации началось в Москве
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