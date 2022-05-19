Три дома по программе реновации введут в Нижегородском районе столицы в 2023 году

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Три жилых корпуса введут в эксплуатацию по программе реновации в столичном районе Нижегородском в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

"В районе Нижегородском по адресу улица Новохохловская, земельный участок 1, в 2023 году введут три жилых корпуса на 1 028 квартир по программе реновации. <...> В настоящее время завершен монтаж монолитных конструкций, ведутся работы по устройству фасадов и кровельные работы", – рассказал глава ведомства Рафик Загрутдинов.

Он обратил внимание на хорошую транспортную доступность домов. Так, станция метро "Нижегородская" и одноименная станция МЦК расположены в 10 минутах ходьбы.

Уточняется, что все три здания будут объединены общей подземной частью, а их расположение будет представлять полузакрытый двор, в котором разместят детские и спортивные площадки, предусмотрят зоны отдыха. Корпуса выполнят в едином стиле с облицовкой из бетонной плитки под кирпич и кассет из оцинкованной стали.

16 квартир оборудуют для маломобильных граждан, а входные группы для удобства в том числе мам с колясками расположатся вровень с землей. Первые этажи будут нежилыми: там предусмотрят помещения под кафе, магазины, спортклубы и детские секции, в подъездах же колясочные, комнаты консьержа, кладовые.

Ранее сообщалось, что в Обручевском районе Москвы под заселение по программе реновации передали уже третью новостройку. Речь идет о доме, расположенном на улице Обручева. Туда до конца мая начнет переезд 321 семья из четырех домов на улице Гарибальди.

