Бочкарев: новые квартиры по программе реновации получили более 80 тыс москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
С начала реализации программы реновации жилого фонда Москвы новое жилье получили свыше 53 тысяч горожан, еще около 29 тысяч москвичей находятся в стадии переезда, заявил заммэра Москвы Андрей Бочкарев. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
"Программа реновации набрала хорошие темпы. На сегодняшний день ключи от новых квартир получили 53,6 тысячи москвичей, еще почти 29 тысяч участников программы находятся на разных этапах организации переезда", – сказал он.
Бочкарев отметил, что с начала реализации программы в городе ввели в эксплуатацию уже 187 новостроек общей жилой площадью 2,4 миллиона квадратных метров. По его словам, 174 из них были переданы под заселение.
"Продолжается строительство 166 домов мощностью 2,8 миллиона квадратных метров, еще 220 новостроек мощностью 4,2 миллиона квадратных метров – проектируются", – заключил вице-мэр.
Ранее сообщалось, что три первых жилых корпуса по программе реновации введут в эксплуатацию в районе Капотни в 2022 году. Здания будут переменной этажности. Светлые фасады облицуют керамогранитом и клинкерной плиткой в бежевом, светло-кирпичном и жемчужно-сером цветах. Под домом будет расположена подземная автостоянка.
Программа реновации затронула 460 домов в Москве
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