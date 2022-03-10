Сервис для записи на осмотр квартир и получение ключей заработал в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Новый сервис для записи на осмотр квартир и получение ключей по программе улучшения жилищных условий заработал в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента городского имущества.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов подчеркнул, что по поручению Сергея Собянина в городе создается удобная цифровая инфраструктура взаимодействия органов власти и жителей. Ее частью стал и новый сервис, получивший название "Время планировать вместе с ДГИ".

"С его помощью очередники могут выбрать удобные дату и время осмотра предложенного жилья, а также получения ключей после оформления всех документов на понравившуюся квартиру", – добавил Ефимов.

Оставить заявку можно на сайте.

В свою очередь, руководитель департамента Максим Гаман отметил, что очередь на улучшение жилищных условий в столице ежегодно сокращается в среднем на 10%. По итогам 2021 года она и вовсе уменьшилась на 15%. А в общей сложности за 11 лет очередь сократилась более чем в три раза.

"Если в начале 2010 года в этом списке были 136,7 тысячи семей, то к началу 2022 года – уже около 42 тысяч семей", – пояснил Гаман.

Кроме того, для жителей столицы, участвующих в программе улучшения жилищных условий, доступен электронный сервис, позволяющий узнать свой номер в очереди, а также подобрать оптимальный способ улучшения жилищных условий.

Ранее россиянам рассказали о правилах получения субсидии на покупку жилья. Претендовать на получение жилищного сертификата могут нуждающиеся в улучшении жилищных условий и льготники. К категории людей, нуждающихся в улучшении условий, относятся те, у кого нет собственного жилья, либо те, площадь жилья которых заметно меньше установленной нормы. Обычно это 10 квадратных метров на человека. Также получить такой статус можно при наличии жилья, в котором нельзя проживать.