Риелторы дали россиянам советы по покупке, продаже и аренде жилья

На российском финансовом рынке продолжает наблюдаться волатильность рубля. На фоне этого Банк России повысил ключевую ставку до 20% годовых. Об этом регулятор сообщил 28 февраля. Вместе с тем Владимир Путин поручил сохранить кредитные ставки по ипотечным договорам, заключенным ранее, на прежнем уровне. Разбираемся, как в сложившейся ситуации действовать владельцам недвижимости.



Фото: Москва 24/Александр Авилов

Продать или купить?

Приобретать ли жилье в условиях неопределенности на рынке недвижимости или повременить, зависит от финансового положения покупателя и его потребности в улучшении жилищных условий, рассказал Москве 24 вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

"Если у человека есть собственные накопления и кредит не нужен, а потребность в жилье есть, то в нынешних условиях рынка разумно провести сделку", – сказал эксперт.

Между вторичным жильем и строящимся он рекомендовал остановиться на первом варианте.





Константин Апрелев вице-президент Российской гильдии риелторов Дома, которые будут строиться больше года, сейчас не имеет смысла рассматривать для покупки. Во-первых, риск недостроя. Во-вторых, если сегодня можно купить готовую недвижимость и начать ею пользоваться, то нет смысла вкладывать деньги и ждать потенциальной неопределенности.

Продавать жилье сейчас имеет смысл тем, у кого действительно есть потребность в денежных средствах, полагает Апрелев. При этом он предупредил, что в ближайшее время на рынке высок риск срыва даже практически готовых сделок в связи с повышенной неопределенностью. Многие покупатели возьмут тайм-аут, чтобы сориентироваться в ситуации на финансовых рынках, считает эксперт.



Что делать с арендой?

Вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов рекомендовал наймодетелям в ближайшее время не повышать цены на аренду недвижимости. По его словам, переложить свои издержки на квартирантов – это не самое разумное решение.

"Схожая ситуация была во время начала карантина в 2020 году. Массовый откат, отъезд экспатов, тех, кто приехал на работу. Многие люди просили в условиях упавших доходов дать отсрочку по платежам или понизить их", – напомнил эксперт в интервью с Москвой 24.





Олег Самойлов вице-президент Российской гильдии риелторов Арендодатели, которые пошли навстречу, сохранили доходы, пусть и уменьшившиеся. А многие из тех, кто не пошел навстречу, остались у разбитого корыта.

По словам эксперта, в предыдущий период спада активности на рынке недвижимости после 2014 года наймодатели вели себя схожим образом.

"Пытались переложить издержки на нанимателей, не шли навстречу просьбам нанимателей о снижении цен, о предоставлении каникул. В результате во многих случаях объекты просто встали пустые, поскольку не удалось найти новых арендаторов", – подчеркнул Самойлов.



Что будет с ипотекой?

Хуснуллин заявил о сохранении в России льготных ипотечных программ

Владимир Путин 28 февраля поручил сохранить на прежнем уровне ставки по ипотечным кредитам в договорах, заключенных до того, как Банк России повысил ключевую ставку до 20%. В сложившейся ситуации вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов считает такой подход единственно верным.

При этом эксперт добавил, что, согласно ипотечным договорам, банки и так не могли бы изменить условия. "Если подобные форс-мажоры не предусмотрены договорами, а в последние годы в основных кредитующих банках подобных пунктов в договорах не было, их и так нельзя было произвольно менять. Независимо от изменяющихся условий банк должен исполнять договор", – подчеркнул специалист.

В свою очередь, вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев отметил, что ежегодно лишь 15–20% совершаемых в России сделок проводятся без привлечения кредитов. При этом покупательский спрос при помощи ипотеки упадет, считает эксперт.





Константин Апрелев вице-президент Российской гильдии риелторов Брать кредиты по ставкам новой ипотеки, которая представляет из себя двузначные числа, неразумно.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что россияне защищены механизмом эскроу-счетов. Даже в случае банкротства компании-застройщика он обеспечивает сохранение средств граждан. Хуснуллин также добавил, что власти будут отслеживать ситуацию со строящимися объектами, чтобы избежать появления новых дольщиков.

