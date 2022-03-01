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экономика

17:46

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Риелторы дали россиянам советы по покупке, продаже и аренде жилья

Купить, продать, сдать в аренду? Россиянам дали советы по недвижимости
экономика

На российском финансовом рынке продолжает наблюдаться волатильность рубля. На фоне этого Банк России повысил ключевую ставку до 20% годовых. Об этом регулятор сообщил 28 февраля. Вместе с тем Владимир Путин поручил сохранить кредитные ставки по ипотечным договорам, заключенным ранее, на прежнем уровне. Разбираемся, как в сложившейся ситуации действовать владельцам недвижимости.

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Продать или купить?

Приобретать ли жилье в условиях неопределенности на рынке недвижимости или повременить, зависит от финансового положения покупателя и его потребности в улучшении жилищных условий, рассказал Москве 24 вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

"Если у человека есть собственные накопления и кредит не нужен, а потребность в жилье есть, то в нынешних условиях рынка разумно провести сделку", – сказал эксперт.

Между вторичным жильем и строящимся он рекомендовал остановиться на первом варианте.

Дома, которые будут строиться больше года, сейчас не имеет смысла рассматривать для покупки. Во-первых, риск недостроя. Во-вторых, если сегодня можно купить готовую недвижимость и начать ею пользоваться, то нет смысла вкладывать деньги и ждать потенциальной неопределенности.
Константин Апрелев
вице-президент Российской гильдии риелторов

Продавать жилье сейчас имеет смысл тем, у кого действительно есть потребность в денежных средствах, полагает Апрелев. При этом он предупредил, что в ближайшее время на рынке высок риск срыва даже практически готовых сделок в связи с повышенной неопределенностью. Многие покупатели возьмут тайм-аут, чтобы сориентироваться в ситуации на финансовых рынках, считает эксперт.

Что делать с арендой?

Фото: depositphotos/belchonock

Вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов рекомендовал наймодетелям в ближайшее время не повышать цены на аренду недвижимости. По его словам, переложить свои издержки на квартирантов – это не самое разумное решение.

"Схожая ситуация была во время начала карантина в 2020 году. Массовый откат, отъезд экспатов, тех, кто приехал на работу. Многие люди просили в условиях упавших доходов дать отсрочку по платежам или понизить их", – напомнил эксперт в интервью с Москвой 24.

Арендодатели, которые пошли навстречу, сохранили доходы, пусть и уменьшившиеся. А многие из тех, кто не пошел навстречу, остались у разбитого корыта.
Олег Самойлов
вице-президент Российской гильдии риелторов

По словам эксперта, в предыдущий период спада активности на рынке недвижимости после 2014 года наймодатели вели себя схожим образом.

"Пытались переложить издержки на нанимателей, не шли навстречу просьбам нанимателей о снижении цен, о предоставлении каникул. В результате во многих случаях объекты просто встали пустые, поскольку не удалось найти новых арендаторов", – подчеркнул Самойлов.

Что будет с ипотекой?

Хуснуллин заявил о сохранении в России льготных ипотечных программ

Владимир Путин 28 февраля поручил сохранить на прежнем уровне ставки по ипотечным кредитам в договорах, заключенных до того, как Банк России повысил ключевую ставку до 20%. В сложившейся ситуации вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов считает такой подход единственно верным.

При этом эксперт добавил, что, согласно ипотечным договорам, банки и так не могли бы изменить условия. "Если подобные форс-мажоры не предусмотрены договорами, а в последние годы в основных кредитующих банках подобных пунктов в договорах не было, их и так нельзя было произвольно менять. Независимо от изменяющихся условий банк должен исполнять договор", – подчеркнул специалист.

В свою очередь, вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев отметил, что ежегодно лишь 15–20% совершаемых в России сделок проводятся без привлечения кредитов. При этом покупательский спрос при помощи ипотеки упадет, считает эксперт.

Брать кредиты по ставкам новой ипотеки, которая представляет из себя двузначные числа, неразумно.
Константин Апрелев
вице-президент Российской гильдии риелторов

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что россияне защищены механизмом эскроу-счетов. Даже в случае банкротства компании-застройщика он обеспечивает сохранение средств граждан. Хуснуллин также добавил, что власти будут отслеживать ситуацию со строящимися объектами, чтобы избежать появления новых дольщиков.

Эскроу-счет – специальный счет в банке, где хранятся деньги до наступления определенных обязательств. Проще говоря, человек, покупающий квартиру, кладет на этот счет средства, а продавец в лице застройщика может их забрать только в том, случае если выполнит прописанные заранее условия в договоре. Таким образом, если дом не успевают вовремя достроить и сдать в эксплуатацию, деньги будут возвращены дольщикам.

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Носатов Иван

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