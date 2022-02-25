Риелтор посоветовал россиянам не продавать квартиры в ближайшее время

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в разговоре с Москвой 24 посоветовал россиянам пока не продавать жилье без необходимости.
Эксперт считает, что недвижимость нужно продавать, когда это действительно необходимо. "Заниматься же паническими вещами, потому что вроде как непонятно, что происходит, и непонятно, чем это закончится, – это самое неправильное действие", – уверен Барсуков.
"Человек должен понимать, есть ли ему, куда вложить деньги, потому что если произойдет какая-то большая экономическая проблема, то деньги обесценятся в первую очередь", – поясняет специалист.
По словам Барсукова, предугадать, как дальше будут развиваться события, непросто.
"Если человек думает, что он продаст сейчас недвижимость, а потом, когда та упадет в цене, он ее купит, то может ошибаться. Не факт, что будет сценарий 2014 года, когда обесценивание рубля привело к замедлению спроса и удешевлению недвижимости. Поэтому говорить о том, что нужно совершать какие-то действия только потому, что ничего непонятно, – это самое плохое, что можно сделать", – заключил риелтор.
Ранее россиянам порекомендовали в ближайшее время не вкладывать деньги в недвижимость. Такая предосторожность связана с риском того, что стройка объектов может не завершиться из-за недофинансирования, пояснил вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.
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