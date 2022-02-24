Мосбиржа отменила утренние торги 25 февраля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Мосбиржа отменила утренние торговые сессии на фондовом и срочном рынках 25 февраля. Об этом сообщается на сайте площадки.

"Обращаем внимание! 25.02.2022 отменены утренние торговые сессии на фондовом и срочном рынках. Начало торгов на фондовом рынке – в 09:50, на срочном рынке – в 10:00", – говорится в сообщении.

Торги не будут проводиться по рекомендациям совета биржи, в который входят представители крупнейших участников финансового рынка. Уточняется, что решение направлено на снижение волатильности финансовых инструментов в часы биржевой торговли.

Ранее Центробанк РФ объявил о начале валютных интервенций. Также было принято решение провести операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору и расширить ломбардный список.