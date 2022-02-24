Фото: Москва 24/Никита Симонов

Мосбиржа перевела торги по ценным бумагам в режим дискретного аукциона из-за снижения индекса более чем на 20%.

Дискретный аукцион предполагает режим торгов, заменяющий их приостановку. Его используют при значительном изменении котировок.

Ранее курс доллара и евро к рублю на бирже Forex подскочил на 9–10% и достиг исторических максимумов – 90 и 101 рубль соответственно. Это произошло после того, как Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

Позднее стало известно, что курс доллара на Мосбирже поднялся выше 84 рублей впервые с января 2016 года. При этом евро утром в четверг, 24 февраля, торговался на уровне 95,1175 рубля впервые с декабря 2014 года.

