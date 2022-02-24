Фото: Москва 24/Никита Симонов
Курс доллара поднялся выше 84 рублей впервые с января 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
На момент 07:03 доллар торговался на уровне 84,075 рубля. При этом евро торговался на уровне 95,1175 рубля впервые с декабря 2014 года.
Утренняя сессия на рынке акций РФ началась со снижения индекса Мосбиржи на 9,64%. Затем он ускорил снижение до 11,14%.
По состоянию на 18:14 23 февраля курс доллара составлял 81,0025 рубля, что на 2,2 рубля выше уровня закрытия предыдущего дня. Таких показателей американская достигла впервые с 23 марта 2020 года.
В свою очередь, евро подорожал на 2,28 рубля. Его стоимость составляла 91,73 рубля. Между тем цены мартовских фьючерсов на газ в Европе превысили 1 000 долларов за тысячу кубометров и выросли более чем на 7%.
Эксперт рассказал, как падение рубля и рынка акций могут повлиять на россиян
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: