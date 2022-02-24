Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара поднялся выше 84 рублей впервые с января 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

На момент 07:03 доллар торговался на уровне 84,075 рубля. При этом евро торговался на уровне 95,1175 рубля впервые с декабря 2014 года.

Утренняя сессия на рынке акций РФ началась со снижения индекса Мосбиржи на 9,64%. Затем он ускорил снижение до 11,14%.

По состоянию на 18:14 23 февраля курс доллара составлял 81,0025 рубля, что на 2,2 рубля выше уровня закрытия предыдущего дня. Таких показателей американская достигла впервые с 23 марта 2020 года.

В свою очередь, евро подорожал на 2,28 рубля. Его стоимость составляла 91,73 рубля. Между тем цены мартовских фьючерсов на газ в Европе превысили 1 000 долларов за тысячу кубометров и выросли более чем на 7%.

