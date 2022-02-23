Доллар превысил 81 рубль впервые с 23 марта 2020 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Доллар впервые с 23 марта 2020 года превысил отметку в 81 рубль. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 18:14 курс американской валюты составил 81,0025 рубля, что на 2,2 рубля выше уровня закрытия предыдущего дня.

В свою очередь евро подорожал на 2,28 рубля. Его стоимость составила 91,73 рубля.

Между тем цены мартовских фьючерсов на газ в Европе превышают 1 000 долларов за тысячу кубометров и растут более чем на 7%. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Фондовый рынок и рубль упали на фоне обострения ситуации в Донбассе. Курс евро 22 февраля поднялся выше 91 рубля впервые с апреля 2021 года. Европейская валюта достигала 91,4475 рубля, при этом курс доллара доходил до 80,97 рубля.