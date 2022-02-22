Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с апреля 2021 года. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Европейская валюта выросла на 0,97% и достигла 91,0225 рубля. При этом курс доллара зафиксировался на отметке 80,52 рубля.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent, поставка которой ожидается в апреле текущего года, составляет 97,62 доллара за один баррель. Согласно данным торгов, цена нефти Brent увеличилась на 2,34%.

Как утверждают эксперты, в последний раз стоимость Brent превышала показатель 97 долларов за баррель в сентябре 2014 года.

Ранее экономист Максим Петроневич спрогнозировал курс рубля на начало марта. По мнению специалиста, российская валюта будет торговаться в районе 75–76 рублей за один доллар.

До этого фондовый рынок и рубль упали на фоне обострения ситуации в Донбассе. Индекс Московской биржи сперва упал на 8,63% и составил 3 100,54 пункта, РТС опустился на 10,86%, до 1 260,25.

Позднее индексы немного увеличились: Мосбиржа – до 3 158,85, РТС – до 1 238,54.