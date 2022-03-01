Хуснуллин рассказал о защите средств дольщиков при банкротстве застройщика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Российские граждане защищены механизмом эскроу-счетов, который обеспечивает сохранение средств дольщиков даже в случае банкротства компании-застройщика, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин РИА Новости.
"Мы продолжим реализацию программы восстановления прав граждан участников долевого строительства. Деньги на это заложены", – подчеркнул Хуснуллин.
По его словам, правительство РФ будет уделять особое внимание за отслеживанием строящихся объектов, чтобы не допустить появления новых дольщиков.
Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев заявил, что россиянам сейчас следует воздержаться от вложений в недвижимость из-за рисков незавершения строек. Он напомнил, что спустя полгода после обострения ситуации на Украине в 2014 году цены на недвижимость упали из-за снижения спроса.
24 февраля Владимир Путин в своем обращении к народу заявил о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР.
До этого лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. 22 февраля Россия по просьбе республик признала их независимость и ратифицировала договоры о дружбе и сотрудничестве. Владимир Путин поручил обеспечить поддержание мира в республиках.
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