Более 10 жилых домов ввели в эксплуатацию по программе реновации в Москве с начала года

Фото: пресс-служба Депстроя

С начала года по программе реновации в эксплуатацию ввели 12 жилых домов, сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, в этом году планируется построить около 1,3 миллиона квадратных метров жилой площади, а это порядка 80 домов. Больше всего новостроек возведут в ВАО – 19, СВАО – 11 и САО – 10.

Готовая улучшенная отделка в новых квартирах полностью соответствует стандартам реновации. Первые этажи домов будут нежилыми. Там расположатся вестибюли, лифтовые холлы, кладовые для хранения уборочного инвентаря, технические помещения и почтовые ящики. Также на первых этажах откроются магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей.

Загрутдинов подчеркнул, что темпы строительства и переселения в ближайшие годы будут расти, в том числе за счет использования большего количества стартовых площадок. В 2024 году планируется ввести 1,9 миллиона квадратных метров жилой площади, а с 2025 года в городе будут возводить более чем по 2 миллиона "квадратов" в год.

Ранее Сергей Собянин заявил, что реализация программы реновации жилищного фонда проходит в ускоренном темпе в 14 столичных районах.

По словам мэра, в прошлом году 37 тысяч москвичей начали переселение в 69 новостроек. Градоначальник отметил, что благодаря подобному результату реализация программы ускорилась.

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