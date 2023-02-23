Дом на 161 квартиру построят по программе реновации в Рязанском районе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Дом с подземной парковкой построят по программе реновации в Рязанском районе на юго-востоке столицы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Общая площадь объекта составит более 18 тысяч квадратных метров. Его возведут на месте двух ветхих пятиэтажек", – рассказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Дом расположится на улице Михайлова. Отмечается, что застройщик уже может приступить к работам, поскольку все необходимые разрешения получены.

Планировкой дома предусмотрена 161 квартира с готовой отделкой, 69 из которых однокомнатные, а 46 – двухкомнатные. Фасад здания облицуют керамическим кирпичом, а лоджии остеклят.

Кроме того, пространство дома организуют с учетом требований безбарьерной среды для маломобильных граждан. Например, входы в здание будут расположены на уровне земли, в пешеходных зонах уложат тактильную плитку, а во дворе предусмотрят специальные парковочные места.

Прилегающую территорию благоустроят. Там высадят деревья и курстарники, разобьют газоны и цветники. Во дворе, который огородят шумозащитными экранами, оборудуют детские и спортивные площадки.

Ранее глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев рассказал, что в Москве с начала 2023 года снесли 38 старых домов в рамках программы реновации. Большая часть снесенных зданий располагалась в районе Фили-Давыдково, а также в Южном Чертанове и Конькове.



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