Подъездные дороги построили для 11 домов по программе реновации в девяти районах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Рабочие завершили строительство подъездных дорог к 11 жилым домам, строящимся в рамках программы реновации в девяти районах Москвы, заявил замруководителя столичного департамента капитального ремонта Антон Акулов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"В ходе работ к каждому из 11 домов провели удобные подъездные дороги. Их общая протяженность составила более 2,9 тысячи метров при средней ширине дорожного полотна от 6 до 7,5 метра, а площадь – более 18 тысяч квадратных метров. При обустройстве подъездных путей был проведен полный цикл работ по замене дорожного полотна", – сказал он.

По словам Акулова, рабочие демонтировали старое покрытие, уложили на грунт геотекстильное полотно, засыпали его песком и щебнем, после чего залили бетоном. На завершающем этапе поверхность дороги покрыли двумя слоями крупнозернистого и мелкозернистого асфальта.

Отмечается, что работы прошли по следующим адресам:



Черноморский бульвар, владение 22, корпус 2;

Малая Тульская улица, владение 55/1;

Севастопольский проезд, владение 7, корпус 6;

Дмитровское шоссе, владение 127;

Пересветов переулок владение 5;

Олонецкая улица владение 21в;

Кронштадтский бульвар, владение 55;

Керченская улица, владение 20, корпус 1;

улица Демьяна Бедного, владение 17, корпус 2;

Профсоюзная улица, владение 33, корпус 3;

2-я Владимирская улица, владение 30.

Помимо этого, во дворах новостроек обустроили тротуары общей площадью 6,6 тысячи квадратных метров. Отмечается, что общая протяженность установленных бордюров составила 9,2 тысячи метров. Для удобства маломобильных пешеходов обустроили съезды с тротуаров с низким бордюрным камнем.

"На Отрадной улице (напротив дома 17), в непосредственной близости от Олонецкой улицы обустроили наземный пешеходный переход. Рядом с ним установили светодиодный импульсный индикатор-светофор для привлечения внимания водителей и повышения безопасности дорожного движения. А на участках улиц Демьяна Бедного, Керченской, Малой Тульской, Профсоюзной, на Черноморском бульваре, а также на Дмитровском шоссе и Севастопольском проспекте появилось в общей сложности 50 новых фонарей", – сказал Акулов.

Также рабочие установили опоры системы "смарт-стандарт", на которые можно устанавливать видеокамеры, WiFi-модули, оповещатели МЧС и прочее оборудование. Кроме того, вокруг новых дорог разбили около 11 тысяч квадратных метров газона.

Отмечается, что новые дома по программе реновации строят на стартовых площадках рядом со сложившейся застройкой. Как правило, в старых дворах есть только узкие дороги, по которым сложно проехать крупногабаритным машинам и пожарной технике. В связи с этим старые дороги расширяют, а новые органично встраивают в сложившуюся улично-дорожную сеть.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в Конькове введут в эксплуатацию два корпуса, построенных по программе реновации. Сейчас на объекте в том числе ведется монтаж внутренних инженерных систем корпусов. Всего в доме будет 418 квартир.



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