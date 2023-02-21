Специалисты строят наземную часть новостройки на 133 квартиры по реновации в Новогирееве

Фото: stroi.mos.ru

Специалисты проводят работы по отстройке наземной части односекционного жилого дома на 133 квартиры. Дом возводят по программе реновации в московском районе Новогиреево, передает пресс-служба департамента строительства столицы со ссылкой на главу учреждения Рафика Загрутдинова.

Здание строят по индивидуальному проекту. Специалисты разместят здесь подземную одноуровневую автостоянку под территорией внутренней дворовой площади, облицуют фасады пластинами из металла, а также стилизуют объект под кирпич оранжевого цвета. Верхние три этажа покрасят в насыщенно-коричневые оттенки.

В департаменте рассказали, что здание будет состоять из 62 однокомнатных, 49 двухкомнатных и 22 трехкомнатных квартир. В пресс-службе подчеркнули, что отделка в них будет соответствовать всем стандартам реновации.

Первый этаж дома пустят под нежилые объекты, там смогут открыть рестораны, секции, салоны красоты, магазины и многое другое. Уже в жилой части в вестибюле расположат комнату для хранения велосипедов и другого инвентаря. Кроме того, объект оснастят тремя лифтами – два грузоподъемностью в 630 килограммов и один лифт грузоподъемностью до 1 тонны.

Ранее Загрутдинов рассказал, что с момента старта программы реновации в Зеленограде ввели пять жилых зданий на 837 квартир. Они находятся в районах Крюково и Старое Крюково. Глава департамента заявил, что квартиры в домах имеют улучшенную отделку.

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