Девять домов ввели по программе реновации в Москве с начала 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что с начала текущего года в эксплуатацию ввели девять жилых домов по программе реновации.

"Общая площадь девяти сданных новостроек превышает 290 тысяч квадратных метров, жилая – 168,15 тысячи "квадратов", в них суммарно расположились 2 тысячи 795 квартир", – рассказал вице-мэр.

Три дома от общего числа сданных в эксплуатацию располагаются в Северном административном округе. Еще два дома возвели в ЮАО – для Донского района новая постройка стала первой по программе реновации. Также два дома построены на северо-востоке Москвы, по одному появились в Юго-Восточном и Юго-Западном округах.

Бочкарев рассказал, что с начала 2023 года жилищные условия смогли улучшить более тысячи москвичей. Они переехали в современные дома, в том числе адаптированные для маломобильных граждан.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко заявил, что специалисты комитета отслеживали весь процесс строительства новостроек. Всего были проведены 242 проверки, в том числе итоговые, перед сдачей объектов в эксплуатацию.

Специалисты Мосгосстройнадзора оценили соответствие работ проектной документации и провели лабораторные исследования строительных и отделочных материалов. Отдельно оценивались условия безбарьерной среды и благоустройство дворовой территории.

Ранее 17 февраля стало известно, что в Алексеевском районе Москвы завершилось завершилось расселение первого дома в рамках городской программы реновации. Как рассказал глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин, новые квартиры получили 80 семей из дома на улице Константинова.

Более 60 семей получили жилье по программе реновации в доме на Русаковской набережной

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