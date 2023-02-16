Два жилых корпуса по реновации введут в столичном районе Нижегородском в 2025 году

Фото: пресс-служба Депстроя

Два жилых корпуса по программе реновации введут в эксплуатацию в столичном районе Нижегородском в 2025 году, сообщает пресс-служба Депстроя Москвы.

Глава департамента Рафик Загрутдинов рассказал, что новостройка расположится по адресу Новохохловская улица, земельный участок 15/2.

"В настоящее время ведется разработка котлована и установка шпунтового ограждения", – рассказал Загрутдинов.

Новый дом будет состоять из двух отдельных монолитных корпусов, один из которых возведут односекционным, а второй – трехсекционным. Между корпусами будет обустроена угловая арка и стенка со сквозными проемами. Фасады облицуют бетонными плитами "под кирпич", кроме того, будут установлены металлические корзины для кондиционеров.

В двух корпусах планируется создать 550 квартир, из которых 194 – однокомнатные, 294 – двухкомнатные и 62 – трехкомнатные. Девять квартир оборудуют для удобства маломобильных граждан. Там создадут более широкие коридоры, а также установят специальную сантехнику.

Будущие жильцы получат квартиры с улучшенной отделкой, которая соответствует стандартам программы реновации и утверждена постановлением правительства столицы.

На первых этажах корпусов откроют магазины, кафе, салоны красоты, спортзалы, кружки и секции для детей. В вестибюле новостройки создадут зоны для детских колясок и почтовых ящиков, разместят комнату консьержа, обустроят кладовую для уборочного инвентаря.

Для мам с колясками и маломобильных жильцов вход в здание, пол вестибюлей и лифтовых холлов на первых этажах сделают в один уровень с поверхностью земли. Кроме того, около входной группы будет положена платка с шероховатой поверхностью для предотвращения скольжения.

На дворовой территории новостройки планируется создать две детские и спортивную площадки, а также зону отдыха.

Ранее сообщалось, что новый жилой дом на 140 квартир построят по программе реновации жилищного фонда на Кавказском бульваре в столичном районе Царицыно. Новостройка расположится по адресу Кавказский бульвар, земельный участок 27 (участок 4.4).

В новостройке будет 96 двухкомнатных, 24 однокомнатные и 20 трехкомнатных квартир.



Собянин включил в программу реновации 10 новых стартовых площадок

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!