Два жилых корпуса по программе реновации введут в Крюкове в следующем году

Фото: пресс-служба департамента строительства Москвы

Жилой дом по программе реновации, состоящий из двух корпусов, введут в эксплуатацию в следующем году в районе Крюково. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"В районе Крюково Зеленограда по адресу Заводская улица, дом 14, в следующем году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. В настоящее время идет возведение надземной части здания", – ответил Загрутдинов.

В доме будет предусмотрена одноуровневая парковка. Для отделки фасадов специалисты используют бетонные и фиброцветные плиты, лицевую часть корпусов выполнят в кирпичном цвете, а внутреннюю – в серо-бежевом.

В новостройке планируется сделать 477 квартир, из которых однокомнатных – 94, двухкомнатных – 295, трехкомнатных – 34, а четырехкомнатных – 11. Также 3 квартиры сделают для маломобильных граждан. В них будет увеличена ширина коридоров, установлена специальная сантехника. Во всех квартирах специально выполнят улучшенную отделку в соответствии со стандартами программы реновации.

Первые этажи корпусов будут нежилыми. Там оборудуют комфортные колясочные, комнаты консьержа, кладовые для уборочного инвентаря и почтовые ящики. Также на первых этажах расположатся коммерческие помещения, где откроются кафе, магазины и другие предприятия.

Новостройку в Крюкове оборудуют системами охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией.

На придомовой территории установят детскую и спортивную площадки, проведут благоустройство, разобьют газоны и цветники, а также высадят деревья и кустарники.

Ранее сообщалось, что жилье по реновации построят на участке бывшей промзоны Дегунино – Лихоборы. На территории планируют построить порядка 390 тысяч "квадратов" недвижимости, свыше 60% этой площади займет современное жилье.

В Москве построили 1 млн кв м жилья по программе реновации в 2022 году

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