В Лефортове передадут под заселение дом по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Лефортове передадут под заселение многоквартирный дом по программе реновации. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя городского департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

Новостройка находится в проезде Шелихова (дом 7, дом 9, корпуса 1 и 2).

"Сейчас жилые здания сданы в эксплуатацию, ведется подготовка квартир к передаче под заселение. Планируется, что жители начнут переезд уже в этом году", – добавил Левкин.

Из 1 009 квартир 514 будут двухкомнатными, 267 – однокомнатными, 202 – трехкомнатными, 21 – четырехкомнатными, 3 – пятикомнатными, а 2 – шестикомнатными. Еще 11 квартир предназначены для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Жилой дом состоит из четырех корпусов и имеет комфортный подземный паркинг.

Первые этажи новостройки нежилые, там откроются кафе, магазины, офисы и другие предприятия малого и среднего бизнеса.

Около дома обустроили комфортные детские и спортивные площадки, а также зоны для отдыха и прогулок.

Новостройка расположена недалеко от трех станций метро: "Авиамоторная", "Площадь Ильича", "Лефортово", а также от станции Москва-Товарная Московского центрального диаметра.

Ранее сообщалось, что в районе Люблино построят дом по реновации на 80 квартир. Новостройка будет односекционной, а на подземном этаже оборудуют одноуровневую парковку. Фасад здания будет оформлен с использованием навесной системы под кирпич.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!