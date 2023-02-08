Новый дом по программе реновации построят в Люблине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В столичном районе Люблино построят новый дом по программе реновации. О согласовании необходимой документации для начала строительства сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

"Новостройка будет односекционной, на подземном этаже организуют одноуровневую парковку. Общая площадь жилой части здания составит около 4,5 тысячи квадратных метров", – приводят слова Войстратенко на портале мэра и правительства Москвы.

В 80 квартирах дома выполнят отделку в соответствии со стандартами программы реновации. Там поклеят обои, застеклят балконы и лоджии, установят источники освещения и проведут другие обязательные работы.

Фасад здания будет оформлен с использованием трехслойной навесной системы под кирпич. Первый этаж новостройки отведут под нежилые помещения: комнату для консьержа и пространство для колясок.



В рамках благоустройства придомовой территории для жителей оборудуют места для отдыха, установят детские и спортивные площадки. Помимо этого, будет выполнен комплекс работ по озеленению.

Ранее Сергей Собянин расширил список стартовых площадок для программы реновации, включив в него 10 территорий. В список вошли участки в Марфине, Марьиной Роще, Новогирееве, Щербинке и других столичных районах.

Благодаря расширению числа площадок новые квартиры получат еще 7,5 тысячи москвичей.



Собянин включил в программу реновации 10 новых стартовых площадок

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