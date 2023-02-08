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12:28

Мэр Москвы

Собянин включил в программу реновации 10 новых стартовых площадок

Фото: телеграм-канал ''Мэр Москвы Сергей Собянин''

Сергей Собянин включил в программу реновации еще 10 стартовых площадок. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

На выбранных площадках построят дома для дальнейшего переселения жителей столицы. Благодаря расширению списка участвующих площадок новые квартиры получат 7,5 тысячи человек, которые в настоящее время проживают в 41 старой постройке.

Таким образом, новые дома в рамках программы реновации возведут в СВАО, ВАО, ЗАО и НАО по адресам:

  • район Марфино, Ботаническая улица, владения 37А и 39;
  • район Марьина Роща, Анненская улица, владения 5, 7, 9;
  • район Останкинский, улица Годовикова, владение 12, корпуса 1, 2;
  • район Богородское, Бойцовая улица, владение 13, строение 1;
  • район Новогиреево, Свободный проспект, владения 6 и 12;
  • район Перово, Зеленый проспект, земельный участок № 3;
  • район Филевский Парк, Береговой проезд, владение 9, корпус 1;
  • городской округ Щербинка, улица Чапаева, владения 4, 6.

Всего в рамках программы реновации планируют расселить 5 175 старых домов. В них проживают порядка миллиона человек. Для реализации программы реновации в Москве уже подобраны 575 стартовых площадок.

Впервые москвичи переехали в новые дома по программе реновации в феврале 2018 года. В настоящее время на стадии переселения или его завершения находятся более 107 тысяч столичных жителей.

Ранее руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил, что в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) Москвы по программе реновации демонтировали 25 старых домов.

Всего с начала программы реновации в столице демонтировали 156 построек, подлежащих сносу.

В Москве построили 1 млн кв м жилья по программе реновации в 2022 году

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Сюжет: "Мой район"
мэр Москвыгородреновация

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