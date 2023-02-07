Жилой комплекс на 913 квартир возведут в Бескудниковском районе по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты возведут жилой комплекс на севере Москвы в Бескудниковском районе по программе реновации. Об этом информирует председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

Дом расположится по адресу Дмитровское шоссе, владение 89.

"На подземном этаже дома запроектирован паркинг, а на первых этажах в нежилой части – помещения общественного назначения", – цитирует Яковлеву портал мэра и правительства Москвы.

Проектом предполагается строительство 348 однокомнатных, 239 двухкомнатных и 326 трехкомнатных квартир. Часть жилья будет приспособлена для маломобильных москвичей.

Специалисты обеспечат квартиры современной отделкой, которая соответствует стандартам программы реновации. В комнатах установят розетки, осветительные приборы и выключатели. На кухнях появятся плиты, а санузлы обеспечат необходимой сантехникой.

Работники также озеленят и благоустроят прилегающую территорию. Места оборудуют урнами, лавочками, проездами, тротуарами, а также детскими и спортивными площадками.

Ранее руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин заявил, что за первый месяц 2023 года в столице расселили 16 домов в рамках программы реновации. Более трех тысяч москвичей переехали в новые квартиры. Левкин также напомнил, что старые дома уйдут под снос.

В Москве построили 1 млн кв м жилья по программе реновации в 2022 году

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